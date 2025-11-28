Guixers estrena el nuevo local Cultural de la Casa Nova de Valls
Guixers ha estrenado el nuevo local cultural del diseminado de Valls construido al lado de la Casa Nova de Valls, actual sede del ayuntamiento. Se ha llevado a cabo la rehabilitación del edificio para conseguir una mejor acústica, la mejora del confort térmico y la adaptación funcional de lo que era la sala polivalente. Las obras han contado con un presupuesto de 190.000 euros. El edificio fue usado como garaje para la maquinaria de invierno y como espacio para los jóvenes.