SEGRE

Guixers estrena el nuevo local Cultural de la Casa Nova de Valls

Uno de los actos celebrados durante la inauguración. - A. GUIXERS

Uno de los actos celebrados durante la inauguración. - A. GUIXERS

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Guixers ha estrenado el nuevo local cultural del diseminado de Valls construido al lado de la Casa Nova de Valls, actual sede del ayuntamiento. Se ha llevado a cabo la rehabilitación del edificio para conseguir una mejor acústica, la mejora del confort térmico y la adaptación funcional de lo que era la sala polivalente. Las obras han contado con un presupuesto de 190.000 euros. El edificio fue usado como garaje para la maquinaria de invierno y como espacio para los jóvenes.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking