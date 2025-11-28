Guixers estrena el nuevo local Cultural de la Casa Nova de Valls

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Guixers ha estrenado el nuevo local cultural del diseminado de Valls construido al lado de la Casa Nova de Valls, actual sede del ayuntamiento. Se ha llevado a cabo la rehabilitación del edificio para conseguir una mejor acústica, la mejora del confort térmico y la adaptación funcional de lo que era la sala polivalente. Las obras han contado con un presupuesto de 190.000 euros. El edificio fue usado como garaje para la maquinaria de invierno y como espacio para los jóvenes.