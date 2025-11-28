La oposición de Tàrrega frena con su mayoría la nueva concesión del agua

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Junts y CUP, en la oposición en Tàrrega y con 11 de los 17 ediles del ayuntamiento, rechazaron ayer en el pleno el estudio sobre modelos de gestión del agua elaborado por Nova Celona, un documento previo a la tramitación de una nueva concesión de este servicio. Argumentaron que el documento está incompleto y reclamaron uno nuevo. El grupo Agbar es el actual concesionario, con un contrato por 25 años que acabó en 2024. En julio se aprobó la segunda prórroga hasta 2026.

El informe de Nova Celona concluye que la concesión es la forma más adecuada y viable económicamente. Asimismo, el gobierno de ERC y PSC pactó con la CUP un reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas de proveedores. El de ayer fue el último del secretario municipal, Ramon Morell, que se jubilará en diciembre tras 36 años en el cargo.

Por otra parte, la alcaldesa de Almacelles, Vanesa Olivart, anunció ayer más control sobre obras municipales para evitar perder ayudas. Lo hizo en el pleno donde Josep Torres, cesado como edil de Urbanismo, dijo “no haber hecho nada mal” en la obra que el consistorio no recepcionó a tiempo para recibir 209.000 euros del Puosc.

Desbloquean la ampliación de la escuela Mont-roig

El pleno de Balaguer desbloqueó ayer la ampliación de la escuela Mont-roig, al aprobar una segunda adenda al convenio con el departamento de Educación que permitirá licitar las obras lo antes posible. La conselleria asumirá la financiación de los trabajos, con un presupuesto de 3,4 millones tras un aumento de los costes respecto a los dos millones previstos en 2022.

Les Borges rebaja multas ‘excesivas’ de circulación

El pleno de Les Borges aprobó rebajar multas de circulación que el gobierno de BxR y ERC considera “desproporcionadas”. Con el cambio en la ordenanza, sanciones que ahora suponen 200 € o más se situarán entre 50 y 80. Junts, en la oposición, votó en contra y cuestionó que el consistorio tenga competencias para bajar importes de multas, al estar vinculados a normas de mayor rango.