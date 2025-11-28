Más de mil personas visitan la exposición de los Márquez

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Museu Comarcal de Cervera registró más de un millar de visitantes durante el fin de semana de la fiesta dedicada a Marc y Àlex Márquez, que tuvo lugar el pasado sábado, para celebrar el título y el subtítulo del campeonato de la categoría reina de Moto GP. Esta afluencia confirma el resurgir del interés por la exposición permanente I’m 93, que repasa la trayectoria de ambos hermanos, especialmente de Marc, desde sus inicios hasta los títulos conquistados en las principales categorías del campeonato. La mayoría de los visitantes procedía de diferentes puntos de Catalunya, aunque también los había del resto del Estado y del extranjero.

La exposición I’m 93 ha vuelto a situarse en el centro de la actividad cultural y turística de la ciudad. Inaugurada en 2012 y reformada y ampliada en varias ocasiones, reúne las motos, trofeos, monos y objetos personales de los hermanos Márquez. La Paeria y la familia del piloto trabajan ahora en un proyecto de actualización del espacio, después de que el interés del público se haya reactivado notablemente tras los últimos éxitos deportivos de Marc Márquez con Ducati. El alcalde, Jan Pomés, destacó que están estudiando la posibilidad de trasladar la muestra a otro espacio de la ciudad más amplio, aún por determinar. Pomés afirmó que a los hermanos Márquez “todavía les queda mucha carrera por delante y muchos futuros éxitos”. Precisamente, dentro del plan estratégico del museo ya había un proyecto de ampliación y reforma del espacio. El alcalde valoró muy positivamente la respuesta del público y destacó que “el museo de Cervera se consolida como un atractivo turístico singular dentro del panorama museístico catalán”.

Tras unos años de estancamiento por la pandemia y las lesiones de Marc, la muestra recupera progresivamente visitantes, impulsada sobre todo por los buenos resultados deportivos del mayor de la saga en su nueva etapa con Ducati, especialmente desde septiembre, cuando se proclamó campeón del mundo de MotoGP por séptima vez. Antes de la Covid, registraba unos 8.000 visitantes anuales. “Con la pandemia y la lesión bajamos y ahora nos estamos recuperando”, apuntó la directora del Museu, Mireia Pedro. Desde su apertura, la exposición I’m 93 ha recibido unas 60.000 visitas.