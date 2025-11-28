Rescatan a un escalador herido tras una caída en Coll de Nargó

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat rescataron ayer a un escalador herido que quedó atrapado en una pared en Coll de Nargó. Fueron alertados a las 10.23 horas por la caída de unos 15 metros de un escalador cerca del pantano de Oliana. Hasta el lugar acudió un helicóptero con un equipo del GRAE y una dotación terrestre. El escalador fue evacuado por aire hasta el aeropuerto de La Seu, donde le esperaba una ambulancia para llevarlo al hospital.