Habitantes del bloque de pisos de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques se atrincheraron ayer a mediodía para protestar por el desalojo que prepara el ayuntamiento tras declarar inhabitable el edificio. Lo esperan a partir del próximo lunes y afectará a entre 12 y 20 familias, sin distinción entre okupas, inquilinos con contratos de alquiler social o propietarios. Hacia las 13.00 cortaron las tres calles que llevan al inmueble, bloqueándolas con un coche, contenedores de basura y otros objetos. Las mantuvieron así durante una hora, en la que se concentraron ante las puertas del bloque. Varias patrullas de los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar, mientras que agentes con equipos antidisturbios aguardaban en las proximidades, preparados para intervenir. Sin embargo, la protesta concluyó sin incidentes hacia las 14.00 y los manifestantes despejaron las calles.

Algunos de los habitantes del bloque explicaron que han sido ya avisados de forma extraoficial del desalojo, ya sea por los Mossos d’Esquadra o bien por los servicios sociales del consell comarcal. Dan por hecho que tendrán que marcharse, pero reclaman retrasar el operativo policial para expulsarlos o bien disponer de un alojamiento provisional para evitar quedarse en la calle mientras optan a viviendas de alquiler asequible. Apuntaron que en los pisos viven niños y niñas, personas mayores, enfermas y en otras situaciones de vulnerabilidad.

El consell, que presta los servicios sociales a los ayuntamientos de la comarca, ha dado esta semana los primeros pasos para constituir la mesa de emergencia de vivienda de Les Borges Blanques: un órgano participado por las diferentes administraciones y dedicado a valorar la situación de vulnerabilidad de personas que se han quedado sin casa de forma sobrevenida, con el fin de asistir a quien lo necesite. Habitantes del bloque de Santiago Rusiñol esperan que esta iniciativa les permita acogerse a realojamientos de emergencia, aunque piden asegurarse un techo entre el desalojo y la asignación de una vivienda.

La protesta coincidió con la fecha de un desalojo previsto en un piso del bloque. Fue instado ante el juzgado meses atrás, al margen del que prepara el ayuntamiento. Este actúa en base a informes de sus servicios técnicos que aprecian insalubridad y daños estructurales. En el pleno celebrado ayer, el alcalde, Josep Farran, afirmó que el consistorio ha obtenido autorización judicial para el desalojo tras un trabajo “meticuloso” para justificarlo ante el juez.