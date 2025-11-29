Dan joguets artesanaus ara residéncia e ar Espitau Val d’Aran
Ua vintea de mainatges les an hèt en talhèr extraescolar de Joguines ArtFaig
Ua vintea d’alumnes deth ta-lhèr extraescolar de husteria impartit per Ainelda Clapers en Joguines ArtFaig, en Vie-lha, an amiat a tèrme ua emotiva iniciativa solidària damb era creacion e liurament de tretze joguets artesanaus qu’era passada setmana sigueren entregadi a dus collectius dera Val d’Aran. Er autrejament coïncidic damb eth Dia Mondiau dera Enfància, un moment que servic entà soslinhar es valors de solidaritat e compromís sociau entre es mès joeni. Cinc d’aguesti joguets, qu’includissen un memory, dames, dominò, jenga e tres en linha, sigueren destinadi ara residéncia de gent grana Sant Antòni de Vielha. Es escolans non sonque liurèren es joguines, senon que, tanben, presentèren es sues creacions as usatgèrs deth centre. Per un aute costat, es ueit pèces que mancauen, coches, locomotores, un avion e ua caseta tà pipes, sigueren dades ar airau de pediatria der Espitau Val d’Aran, damb era intencion de hèr un shinhau mès facila era estada dera mainadèra espitalizada e alegrar es sòns dies. Aguesta accion s’includís ena dusau edicion d’un projècte impulsat per Clapers que fusione er aprenedissatge practic dera husteria damb era transmission de valors com era empatia e era responsabilitat sociau.
Er an passat, es alumnes autregèren ua dotzea de joguets ath Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, gràcies ath supòrt economic der Ajuntament de Naut Aran, que facilitèc er enviament. Era sua impulsora destaquèc era motivacion e er entosiasme que mostrèren es mainatges pendent tot eth procès, en tot soslinhar qu’ath delà d’apréner ua tecnica artesanau, es joeni aquerissen ua conciéncia ecologica, ja qu’es joguines son sostenibles, duren e son respectuoses damb eth miei ambient. “Es mainatges aprenen pendent tot eth procès e s’ajuden es uns as auti”, expliquèc era artesana, que higec que “fòrça d’eri anaràn ara damb fòrça mès illusion tàs sues visites ath pediatra, entà poder tornar a veir damb es joguines qu’eri madei-shi creèren”.