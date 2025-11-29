Empieza la temporada de esquí en Baqueira-Beret con más de 70 kilómetros esquiables

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Baqueira-Beret ha empezado hoy la temporada de esquí 2025-2026 con más de 70 kilómetros esquiables y más de 40 pistas abiertas. Los tres sectores principales también están disponibles y hay un grosor de nieve de entre 30 y 70 centimetros. Es la primera estación leridana al abrir sus puertas.

Desde la estación destacan las buenas expectativas hacia la temporada por la abundancia de nieve, y anuncian que en los próximos días se abrirán más pistas.

En un acto de presentación de la temporada el pasado miércoles 26 de noviembre, el presidente de la Diputació, Joan Talarn, dijo que el sector de esquí leridano prevé llegar a los 1,4 millones de forfaits vendidos, igualando la cifra de las temporadas pasadas.

El vicepresidente del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, valoró el hecho de que en el Pirineu de Lleida hay más de 500 kilómetros esquiables, por lo cual se convierte en el área mayor para la práctica del deporte blanco al conjunto del Estado y también de los Pirineos. Serrano también remarcó que el esquí genera 2.200 puestos de trabajo directos y unos 8.000 indirectos.