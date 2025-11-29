Fallece un operario de Alcoletge al caer desde un tejado en Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un joven de Alcoletge de 28 años perdió la vida a última hora de la mañana de ayer en un accidente laboral en Balaguer, según informaron los Mossos d'Esquadra. El siniestro mortal se produjo a las 11.38 horas en la empresa Sorigué, situada en la carretera C-12, en el término municipal de la capital de la Noguera.

El accidente se produjo cuando, por causas que se están investigando, un operario cayó del tejado de un almacén cuando estaba haciendo tareas de mantenimiento. Según algunas fuentes instalaba placas solares. El trabajador sufrió heridas de extrema gravedad y los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Hasta el lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y ambulancias del Sistema d’Emergèncias Mèdiquess (SEM).

Los Mossos d’Esquadra pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Balaguer y del departamento de Empresa y Trabajo de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

En lo que llevamos de año se han producido varios accidentes laborales mortales en la demarcación que han sido comunicados por los Mossos d’Esquadra. El anterior se registró a mediados de junio cuando un operario de 20 años falleció al caer de unos 20 metros de altura cuando instalaba placas solares en una empresa en Les Borges Blanques. Dos semanas antes, un vecino de Cervera de 62 años falleció al electrocutarse mientras hacía tareas de mantenimiento en una línea de media tensión en Rufea, en Lleida.

El primer siniestro mortal de 2025 se registró el 13 de enero en Vallfogona cuando un operario, de 52 años de Balaguer, perdió la vida en una empresa de prefabricados. Dos semanas después, un vecino de Lleida de 41 años murió al sufrir una descarga eléctrica en Alpicat. En febrero, el día 11, un joven de 19 años de Rosselló falleció en la empresa familiar.

En el primer semestre del año se notificaron 3.374 accidentes laborales en las comarcas de Lleida, la mayoría de ellos de carácter leve, con 3.345. Este tipo son los únicos que se redujeron, en concreto un 3,77%. Los casos considerados graves aumentaron un 15%, con un total de 23, todos ellos traumáticos. Hubo seis víctimas mortales, uno más que en el mismo período del año pasado, lo que en términos relativos implica un incremento del 20%, según datos de la Generalitat de Catalunya. Teniendo en cuenta todos los incidentes, la siniestralidad en Lleida se redujo en un 3,63%.