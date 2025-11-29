Rescatan un caballo del río Corb en Bellvís

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat llevaron a cabo ayer el rescate de un caballo que cayó al río Corb en Bellvís. Fueron alertados a las 13.37 horas. El dueño explicó que el equino había caído el pasado jueves y que, pese a los esfuerzos, no había podido sacarle del agua. Acudieron Bomberos del parque de Mollerussa, que intentaron rescatarle sin éxito. Al no poder sacar al animal del agua se activó la autoescalera del parque de Balaguer y un equipo del GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales). Con la autoescalera y un arnés de grandes cargas consiguieron sacarlo del agua sin que el animal sufriera ningún tipo de afectación ni daño. Finalmente, el rescate del equino acabó tres horas después, alrededor de las 16.20 horas de la tarde.