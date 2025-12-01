Adjudicadas las obras de mejora de la accesibilidad en varias calles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha adjudicado la mejora de la accesibilidad peatonal en varias calles. Ésta fue la propuesta más votada en la última edición de los presupuestos participativos y contempla 19 actuaciones en 12 puntos estratégicos donde se eliminarán las barreras arquitectónicas de las aceras. Los trabajos también contemplan la instalación de pavimento en relieve para que las personas invidentes o con movilidad reducida, puedan detectarlo y reconocerlo como una señal para mantenerse alerta. La empresa adjudicataria es Tallers Vidal Amill SLU por un importe de 61.597,24 euros. Las obras empezarán este diciembre con un plazo de ejecución de cuatro meses. Algunos de los 12 puntos de actuación son la calle de Blaia (en las intersecciones con la calle del Mestre Pere Pau y Roger de Llúria), la calle de Agramunt (en la intersección con la calle del Mestre Amigó y el paseo Simó Canet), la calle del Mestre Güell (números 133 y 131), la calle dels Bombers (números 1 y 9) y la rambla del Canalet (en la intersección con la calle de Sol Ixent).