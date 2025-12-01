Casi 200.000 euros para renovar tuberías de agua

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Castellserà inició la semana pasada las obras de renovación de parte de la red de agua potable del municipio. Precisamente, uno de los compromisos del equipo de gobierno es culminar la sustitución de todas las tuberías de fibrocemento y desde hace unos años que se han ido haciendo inversiones en este sentido para minimizar posibles fugas y ganar en seguridad y calidad del agua de boca.

En esta ocasión están previstas cuatro fases. En la primera se actuará en las calles Jacint Verdaguer y Francesc Macià, aprovechando también para anillar la red y evitar así puntos finales donde se puedan acumular sedimentos y poniendo compuertas para poder sectorizar en caso de reparaciones. En la segunda está previsto actuar en la calle Urgell y la avenida Anselm Clavé, donde también se cambiarán las tuberías de fibrocemento por otras de polietileno. Después se sustituirán cuatro compuertas que actualmente no funcionan y que no permiten cortar el agua correctamente lo que comporta que en caso de reparaciones o nuevas conexiones, la afectación sea mucho mayor de la necesaria. Finalmente, se realizará un estudio de fugas en toda la red y, en caso de que se encuentren, se llevará a cabo la correspondiente reparación. El alcalde, Marcel Pujol, destacó que “cuando finalicen estas obras, en las que se actuará en un kilómetro de tuberías, tendremos el 90% de la red de agua renovada”.

La previsión es que los trabajos finalicen entre los meses de febrero y marzo del 2026. La actuación cuenta con un presupuesto de 196.583,06 euros, financiados en su mayoría con una subvención de la ACA que asciende a 191.857,86 €, los 5.000 euros restantes son recursos propios del consistorio.