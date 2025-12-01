Convenio para 40 pisos de protección oficial en un pueblo de Lleida

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vilagrassa ha firmado un convenio con la Agència d’Habitatge de Catalunya para la promoción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en un solar municipal inscrito como reserva pública de suelo. Esta medida forma parte de las actuaciones impulsadas por la Generalitat para incrementar la oferta de vivienda protegida. El acuerdo contempla la cesión a favor de la Generalitat, por un período de 75 años, del derecho de superficie del solar de titularidad municipal situado en la calle Sebastià Sala i Bonastre número 29.

El terreno tiene una superficie de 1.574 m2 y permitirá construir un máximo de 40 viviendas. De ellas, la mitad se reservarán a jóvenes de hasta 35 años empadronados en el municipio, mientras que un 10% se destinará a familias vulnerables. Próximamente, el consistorio convocará una reunión informativa. El objetivo es licitar la adjudicación a un promotor antes de finalizar este mes de diciembre y que el proyecto, que incluirá pisos de entre 75 y 90 m2 distribuidos en planta baja y dos pisos, pueda hacerse realidad a lo largo de 2026. El alcalde, Josep Maria Mor, destacó que se trata de “una oportunidad importante, ya que actualmente no disponemos de pisos de alquiler ni de venta en el municipio”.

En 2024, el consistorio adquirió a la Sareb una casa en ruinas para construir quince viviendas en la parcela. Las negociaciones con el interesado también avanzan.