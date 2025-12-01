Desalojan los pisos ocupados en la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques

Este lunes por la mañana ha empezado el operativo de desalojo de los pisos ocupados en la calle Santiago Rusiñol número 83 de Les Borges Blanques. Una decena de dotaciones de los Mossos d'Esquadra han llegado poco después de las nueve de la mañana para perimetrar la zona y proceder a la evacuación de las 19 viviendas que todavía estaban ocupadas. La actuación responde a una orden judicial después de que el Ayuntamiento declarara el bloque inhabitable por deficiencias estructurales al principio de este agosto y diera un mes de plazo a los inquilinos para abandonarlo.

El desalojo se está desarrollando sin incidentes graves pero con fuerte oposición de los residentes, que denuncian la falta de alternativas de vivienda. Según testimonian varios afectados, la administración local no les ha ofrecido opciones de alojamiento temporal ni soluciones inmediatas. "No nos han dado opción de hotel. El alcalde lo ha denegado y estamos en mesas de emergencia esperando a ver si nos dan alguna opción hasta que nos den una vivienda", manifiesta uno de los afectados, Manuel, quién asegura tener contrato de alquiler vigente.

Una de las vecinas, Ana, ha explicado que nunca recibió una notificación judicial formal, sólo un documento del Ayuntamiento. Llevo 15 años de alquiler y me quedan siete de pendientes, todavía. Lo que nos han entregado es un papel del Ayuntamiento, no una orden judicial con sello donde indique qué jueza lo ordena", ha declarado visiblemente afectada. Los desalojados afirman que no tienen intención de abandonar el entorno del edificio y que plantean acampar en la calle con tiendas de campaña hasta que reciban alguna solución.

Por su parte, el alcalde de Les Borges, Josep Farran, ha explicado que el desalojo "es el que estaba contemplado en el decreto de alcaldía. El proceso estaba previsto en dos fases: una primera voluntaria que finalizaba a los 30 días y una segunda fase de carácter forzoso que ha requerido autorización judicial."

Para ejecutar esta segunda fase, el Ayuntamiento tuvo que presentar un expediente de unas 500 páginas que incluía los informes técnicos que avalaban la declaración de inhabitabilidad por cuestiones de seguridad y salubridad, ha explicado Farran, que también se ha referido a las familias afectadas. Según el informe presentado a la jueza, los afectados se dividían en tres grupos: nueve familias con alternativas habitacionales pero que mantenían vínculo con el edificio, un segundo grupo vinculado a Camp Clar (Tarragona), y un tercer grupo de cuatro unidades familiares que el Ayuntamiento priorizó por su vulnerabilidad.

"De estas cuatro unidades familiares, un vecino, desgraciadamente, murió recientemente. Un tercer vecino es el que hoy ha ingresado en una residencia de Artesa de Segre, y de las otras dos familias, una ya tiene alternativa. El Ayuntamiento actuó como mediador con un propietario de aquí de Les Borges y ya reside en la nueva vivienda. Y tenemos un cuarto vecino que está a la espera de obtener una nueva vivienda también", ha detallado Farran.

El alcalde ha querido dejar claro que el Ayuntamiento de Les Borges Blanques, como municipio de 6.500 habitantes, no puede asumir toda la responsabilidad de esta situación. "Nosotros ya avisamos hace más de un año en varias reuniones de que tuvimos en la delegación de Govern, que podíamos acabar en una situación como esta", ha explicado.

Con respecto al resto de personas desalojadas, Farran ha asegurado que "la gran mayoría tienen alternativas habitacionales declaradas e incluso también no declaradas", y que el Ayuntamiento ha hecho su parte emplazando a los Servicios Sociales a activar la mesa de emergencia y mediando con propietarios locales para encontrar alternativas para algunas familias.

Futuro del edificio

Con respecto al futuro del inmueble, el alcalde ha explicado que ahora se continuará con lo que marca el decreto de inhabitabilidad firmado a principios de agosto. Este documento "emplazaba la actual propiedad a empezar las obras de rehabilitación en un plazo máximo de dos meses", ha señalado Farran. Una vez rehabilitado, será la propiedad quien decidirá el destino de las viviendas.

Situación crítica para familias vulnerables

Los afectados por el desalojo aseguran que entre ellos hay familias con menores, personas con discapacidad y problemas de salud. "Hay 20 niños en la calle, 20 familias en la calle. Mi hijo tiene una discapacidad del 65% y hay gente enferma con problemas pulmonares que necesita máquina nebulizadora", ha explicado una de las residentes. Según los testigos recogidos, entre 15 y 20 familias se han visto afectadas, con una media de cinco a siete personas por vivienda.

Los vecinos denuncian además que el alcalde no se ha presentado durante el desalojo ni ha dado la cara para hablar con ellos, y que tampoco han recibido visita de los servicios sociales durante el operativo. Esta situación ha generado gran indignación entre los afectados, que aseguran que no tienen donde ir y que, según sus palabras, "el alcalde ha dicho a todo el pueblo que no nos alquilen pisos".

El Ayuntamiento de les Borges Blanques declaró el edificio inhabitable al principio de agosto después de detectar graves deficiencias estructurales que ponían en riesgo la seguridad de los residentes. A pesar del plazo de un mes que se les dio para abandonar las viviendas, muchas familias optaron por permanecer alegando falta de alternativas y recursos económicos para encontrar un nuevo alojamiento.