El fotógrafo de Tàrrega Jaume Solé dona al Arnau para investigación 630 € del libro que escribió tras sufrir un infarto

El reconocido fotógrafo de Tàrrega Jaume Solé ha entregado 630,70 euros al Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), cantidad correspondiente a los beneficios de su libro solidario titulado Manual de supervivència d’un infartat.

Este donativo se destinará íntegramente al servicio de cardiología del hospital Arnau de Vilanova de Lleida, con el objetivo de contribuir a la investigación y mejora de la atención cardiovascular. En el acto de entrega, Solé ha estado acompañado del doctor Fernando Worner Diz , hasta ahora jefe del servicio de cardiología del hospital, y de Josep Maria Bosch, responsable de promoción del IRBLleida.

El libro de Solé es fruto de una experiencia personal muy intensa y especial. El autor sufrió un infarto en febrero del 2024 y, no habiendo ninguna imagen que reflejara esta vivencia, decidió escribir Manual de supervivència d’un infartat.

El volumen explica once potentes imágenes con más de 11.000 palabras, todas impregnadas de un toque de humor y sensibilidad, donde detalla en primera persona el proceso de sufrir el infarto, la intervención urgente, la recuperación y el aprendizaje posterior sobre hábitos saludables y la importancia del ejercicio físico y la rehabilitación cardíaca. Solé quiere mostrar su agradecimiento al equipo médico y la comunidad sanitaria que atendió su caso y contribuir a la investigación biomédica para avanzar en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.