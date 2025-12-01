El Torró d’Agramunt centra la Regió Mundial de la Gastronomia

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

En el marco de la distinción de Catalunya como Regió Mundial de la Gastronomia y la campaña ‘12 mesos, 12 paisatges gastronòmics’, los ayuntamientos de Agramunt y Vilagrassa junto al Consell Regulador de la IGP Torró d’Agramunt han unido esfuerzos para promocionar durante este mes de diciembre el Torró d’Agramunt con sello de calidad, uno de los protagonistas de este mes.

La primera acción tendrá lugar hoy en el hostal del Carme de Vilagrassa donde se presentará la campaña y los asistentes podrán degustar un menú con seis platos elaborados por xefs del territorio que incluyen Torró d’Agramunt así como productos del territorio con DOP. Los actos seguirán el día 8 en Agramunt coincidiendo con su Mercat de Nadal. Habrá un showcooking de bollo de Torró d’Agramunt a cargo de Sergi Aritzeta y Zoe Valero.

El día 14 también en la capital del Sió tendrá lugar un vermut con Torró d’Agramunt y otros productos locales en la calle Sió. El día 21 Vilagrassa acogerá un maridaje con Good Bio Foods y Torró d’Agramunt y el día 23, un taller de decoración de galletas de Torró d’Agramunt. Finalmente, en el marco del Actinadal Jove, Agramunt organizará a finales de mes un taller de elaboración de Torró d’Agramunt.