Un incendio calcina una casa de dos plantas en el pueblo de Ansovell, en el Alt Urgell

Los Bombers de la Generalitat trabajan desde la pasada medianoche en un incendio que ha quemado una casa de dos plantas en el núcleo de Ansovell, en el municipio de Cava (Alt Urgell). Los Bombers han recibido el aviso a las 00.25 horas y cuando han llegado al lugar han encontrado el fuego completamente desarrollado.

Ninguna persona ha resultado herida pero la estructura de la vivienda y el tejado han quedado afectados.

Esta mañana, tres dotaciones de los bomberos continúan remojando la casa para asegurar que no queden puntos calientes.