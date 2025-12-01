Jornada de homenaje a los retos solidarios de Raül Arenas en Bell-lloc

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Bell-lloc d’Urgell vivirá el día 18 de enero una jornada muy especial dedicada a Raül Arenas, el atleta impulsor de numerosos retos solidarios bajo el lema ‘Sempre Endavant’, que han permitido recaudar más de 30.000 euros para diversas causas sociales. La jornada empezará a las 11.00h con una caminata inclusiva por las calles del pueblo, acompañada por gigantes y cabezudos. A las 12.00h, al final del recorrido, habrá un desayuno popular con coca y chocolate. Después, a las 13.00h, llegará el momento más emotivo: la inauguración de una escultura en piedra creada por Antonio Camacho Lucas, artista y cantero que ha querido reflejar en la obra los valores que han acompañado a los retos solidarios de Arenas: valentía, esfuerzo, constancia, solidaridad y superación personal. La pieza, que quedará instalada de forma permanente en el municipio natal de Arenas, quiere ser un símbolo de inspiración y compromiso colectivo. Arenas ha expresado su emoción y gratitud por el reconocimiento: “Que exista una escultura que represente todo esto y que esté en mi pueblo es lo máximo que podía imaginar. Este homenaje es de todos”.

El acto estaba previsto inicialmente en el parque de Sant Eloi de Tàrrega, localidad en la que reside Arenas.