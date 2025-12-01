Juncosa vende 12.000 litros de “oro verde” en su feria

Juncosa cerró ayer la 16 edición de la Fira de l'Oli con cerca de 12.000 litros de su “oro verde” vendidos y cerca de un millar de visitantes durante la jornada. Fuentes de la cooperativa de Sant Isidre, apuntaron que en toda la jornada la afluencia de público fue constante y similar a las pasadas ediciones y apuntaron que entre los motivos de la buena acogida serían los reconocimientos que ha recibido el aceite de Les Cabanes, galardonado en varias ocasiones en concursos internacionales. La garrafa de cinco litros se vendió ayer entre los 39 y los 42 euros, en función del tipo de envase escogido.

El certamen contó ayer con el tradicional desayuno popular, que reunió a centenares de personas que pudieron degustar el aceite de Les Cabanes con pan, longaniza y cansalada. La cooperativa de Sant Isidre de Juncosa etiqueta su aceite con la marca Les Cabanes, Or Verd, EcoCabanes y Taste of Earth, bajo el paraguas de la DO Garrigues. Durante la mañana también hubo una treintena de paradas de productos de elaboración artesanal.

La feria del aceite también contó con un acto solidario. La entrega de un cheque de 7.100 euros a la asociación leridana contra el cáncer. Durante el año se ha recaudado un euro de cada venta que se ha hecho de las botellas de aceite de 750 cl para destinarlos a la investigación contra el cáncer.