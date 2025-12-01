Los comercios regalan turrones y ‘rascas’ para conseguir descuentos y entradas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Agramunt pone en marcha hoy la campaña comercial de las fiestas de Navidad en colaboración con los comerciantes y el Consell Regulador de la IGP Torró d’Agramunt. Bajo el lema ‘A Agramunt, fem dolç el Nadal amb el comerç local’, la campaña se centra en entregar a los clientes que hagan una compra mínima de 25 euros un Torró d’Agramunt individual y una tarjeta ‘rasca’ con la que pueden conseguir premios, como vales de descuento de 5, 10 y 20 euros para canjear en los comercios colaboradores y entradas para el cine y el teatro.

En la campaña, que se alargará hasta el 5 de enero o hasta agotar las existencias de 7.500 unidades de Torró d’Agramunt con un diseño inspirado en un poema de Guillem Viladot, participarán más de medio centenar de establecimientos. El consistorio calcula que el impacto económico será de más de 187.000 euros. El objetivo es promover las compras durante las fiestas en los comercios del municipio.

Por otro lado, Agramunt celebrará una nueva edición de su Mercat de Nadal el próximo lunes 8 de diciembre, una cita que atrae numerosos visitantes. Además, estos días también reciben muchos clientes las tiendas de las firmas y los artesanos que elaboran turrón.