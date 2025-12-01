Nuevo centro de servicios integrales para mayores en L’Albi

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Centre de Serveis Integrals per a la Gent Gran Sud-este de Les Garrigues a L'Albi se inauguró ayer, con 20 plazas, 15 públicas, tras un convenio con Derechos Sociales e Inclusión, y cinco privadas. El ayuntamiento de L'Albi ha cedido el espacio al consell comarcal y este lo ha reformado y ha adjudicado el servicio a la empresa de capital público Sumar, con participación de la diputación de Lleida, la misma que gestiona los centros de La Granadella y Maials. La diputación ha colaborado en la creación de este centro, a través del Plan de gasto corriente de los consells comarcals. Desde 2019, ha invertido más de 610.000 euros. La delegada del Govern, Núria Gil, destacó que “es un buen ejemplo de colaboración entre administraciones para que cada municipio tenga la oportunidad de ofrecer servicios sociales de calidad”. También participaron el diputado de Salud Pública y Deportes, Òscar Martínez; la alcaldesa de L’Albi, Anna Feliu, y el presidente del consell comarcal de Les Garrigues, Antoni Villas, entre otros.