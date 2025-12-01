Sentido homenaje artístico a Josep Farreny, el ‘humanista de Agramunt’

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Espai Guinovart de Agramunt se llenó ayer de público en la inauguración de una exposición muy especial para la Fundació Espai Guinovart y para el pueblo, que rindió homenaje a uno de sus vecinos más queridos, Josep Farreny, considerado el humanista de Agramunt, una persona humilde, generosa, curiosa y apasionada por la cultura que, siempre desde la discreción, se convirtió en un gran activista cultural y uno de los principales artífices, junto al entonces alcalde Josep Huguet, de que la Fundació Espai Guinovart fuese realidad gracias a su destacada faceta como constructor de complicidades y de hacer que pasarán cosas.

La alcaldesa, Sílvia Fernàndez, destacó que “Josep Farreny era un agramuntí de una inmensa humanidad que quería mucho su pueblo y su gente y que vivía intensamente la cultura”. Para Fernàndez fue “un activo imprescindible de la actividad cultural y festiva de Agramunt, un fiel defensor de la cultura como motor de la comunidad agramuntina y del país”. Según la alcaldesa, “su legado continúa vivo con un Agramunt más cultural que nunca”.

Por su parte, la presidenta y directora de la fundación, Maria Guinovart, dijo que “Josep Farreny fue una persona muy querida” y lo calificó como un “pintor vanguardista” con una producción inmensa con todo tipo de materiales, lenguajes y estructuras, de la que se puede ver una pequeña muestra en el Petit Espai hasta el 15 de febrero.

Finalmente, Josep Farreny, uno de los cinco hijos del homenajeado a título póstumo, agradeció en nombre de la familia este reconocimiento en el que también participó Teatredetics recitando fragmentos de textos de Josep Farreny publicados en varias revistas. Farreny reveló que “estar en el Espai Guinovart me llena de recuerdos de cuando era pequeño con Josep Guinovart y mi padre montando cosas, presentando artistas...”.

En la exposición, titulada Josep Farreny. Humanista d’Agramunt, se pueden ver más de una veintena de pinturas de Farreny con diversos lenguajes y soportes: cartón, collage, óleo. Farreny, que falleció hace 5 años, cultivó amistad con destacados artistas como Joan Brossa, Carles Santos, Josep Guinovart o Guillem Viladot, y sus obras hablan también de estas ideas compartidas.