Tres rescatados y un perro muerto en un incendio en una casa en Os de Balaguer

Los Bomberos de la Generalitat rescataron ayer de madrugada a tres personas que estaban atrapadas después de un incendio en su casa en Os de Balaguer, en la Noguera, y que causó la muerte de uno de sus perros.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 2.17 horas que se había registrado un incendio de chimenea en una casa situada en el Camino de Fecsa. Hasta el lugar se activaron siete dotaciones de los Bomberos, que al llegar al domicilio se encontraron con el fuego totalmente desarrollado y con tres personas que estaban pidiendo auxilio desde una ventana de la parte posterior de la casa. A las 2.52 horas, los efectivos ya habían sacado a los afectados de la vivienda, dos hombres de 44 y 49 años y una mujer de 47 años, ilesos.

También evacuaron dos perros que se encontraban en la planta baja, pero uno de ellos murió a causa del incendio.

Según las primeras informaciones, el fuego se inició en la planta baja de la casa, quedando calcinada una tercera parte, mientras que el humo afectó a la primera planta.

Aunque los Bomberos determinaron que la vivienda no estaba en condiciones, los inquilinos decidieron pasar la noche, bajo su responsabilidad, en dos habitaciones que no habían resultado afectadas por el humo.

El viernes por la noche también se recibió otro aviso por un incendio de chimenea en una vivienda en Alpicat, pero al llegar los efectivos ya estaba apagado y se hizo una revisión.

Por otra parte, los Bomberos sofocaron ayer un incendio en la vía pública en Alcoletge. La alerta se recibió a las 6.54 horas en la calle de Doctora Castells por un incendio de cuatro contenedores y un árbol. Finalmente, quemó un sofá y parte de un contenedor de papel, según informaron los Bomberos.