Un centenar de familias buscan el tradicional Tió de Nadal en Claravalls

Publicado por Segre

Tàrrega celebró ayer con éxito una nueva edición de la búsqueda del Tió de Navidad, que por primera vez tuvo lugar en Claravalls y que reunió a un centenar de familias, la cifra más alta registrada desde que se impulsó la actividad en 2021. La iniciativa estaba organizada por el ayuntamiento y Lo Cigronet con el apoyo de la junta de vecinos de Claravalls y la colaboración de los Amics del Cau.

La jornada compezó con una chocolatada elaborada por los Amics del Cau de Tàrrega con más de 350 personas inscritas, que cogieron fuerzas antes de la búsqueda de los troncos mágicos. La organización preparó tres rutas adaptadas en función de la edad de los niños. La corta, para niños de 0 a 3 años y personas con movilidad reducida, tuvo lugar en la piscina del pueblo. La media, para niños de 4 a 6 años, se llevó a cabo por las calles de Claravalls. Por último, la larga, para mayores de 6 años, se desarrolló en las afueras. Una vez que todas las familias encontraron su Tió, se reunieron en el local social de Claravalls para disfrutar del estreno del nuevo espectáculo El Tió es màgic? a cargo de Tiolàndia de Lo Cigronet, que narra la historia de un pastor que vuelve a disfrutar de la magia de la Navidad gracias a la ayuda de su Tió.

Desde la organización, se hizo una valoración muy positiva de ‘La recerca del Tió’, que cada año gana más adeptos y tiene una gran acogida por parte de las familias, que se habían inscrito previamente a través de un formulario. El consistorio agradeció la colaboración de los vecinos de Claravalls para poder acercar la magia del Tió a todos los niños en una jornada llena de ilusión.