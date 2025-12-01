Victoria del sí a modernizar el Urgell en Les Borges con solo 47 votantes

La tercera votación sobre la modernización del Canal d'Urgell volvió a dejar ayer una imagen de división. La colectividad número 19, con sede en Les Borges Blanques y que integra los municipios de Arbeca, La Floresta y Juneda, se saldó con un ajustado triumfo del sí a la modernización en una votación marcada por la mínima participación. De los casi 350 partícipes con derecho a voto, solo acudieron a las urnas 47 personas, un 13,4% del censo.

Pese a ello, el resultado fue favorable a la modernización con 50 votos a favor y 43 en contra, con apenas siete votos de diferencia (un solo partícipe podía tener más de un voto). Ni siquiera algunos miembros de la junta ejercieron su derecho a voto. La colectividad número 19 dispone de poco más de 700 hectáreas regables y cuenta con tres síndicos. Un desenlace de las votaciones de ayer que algunos regantes calificaron incluso de “victoria pírrica”.

El contraste con las dos últimas votaciones fue total. En Els Alamús y, especialmente, en Térmens, el no a la modernización se impuso de forma aplastante con participaciones cercanas al 90%. En Térmens, de los 800 partícipes, más de 700 acudieron a votar, un escenario radicalmente opuesto al vivido ayer en Les Garrigues. Las votaciones seguirán hasta el 17 de diciembre, y en una quincena de las 20 colectividades se ha establecido que el sí solo prospere si alcanza el respaldo del 75% de las hectáreas. En el caso de Les Borges, solo requería el 50% + 1. La próxima votación será mañana en la colectividad número 11, en Mollerussa. La asamblea general del Urgell está prevista para el día 21 de diciembre, aunque aún no ha sido convocada.

Piden más ayudas y eximir a los regantes de pagar la obra general

La asamblea general de la comunidad de regantes del Canal d'Urgell está prevista para el día 21 de diciembre, aunque aún no ha sido convocada y podría aplazarse si se anuncian nuevas ayudas. La casa canal reclama a la Generalitat que incremente las subvenciones hasta eximir a los regantes del pago de 120 euros por hectárea y año durante tres décadas, una de las claves de la financiación de la obra principal. Confían en que el Parlament apruebe el jueves esta medida a través de una moción de ERC.