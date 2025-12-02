De Prop de Preixana marida alimentos de proximidad y cultura

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Preixana se convertirá de nuevo en la capital de los productos alimentarios de proximidad con la feria De Prop, que celebrará su 12 edición los días 13 y 14 de diciembre. El alcalde, Jaume Pané, destacó que se trata de un certamen “muy consolidado” cuyo objetivo es “dar a conocer a los productores del territorio”. Añadió que este año apuestan por la cultura con la Associació Paupaterres y sigue la vertiente deportiva con la sexta cursa y caminata Entre Cabanes. Pané agradeció la “fidelización” de los productores que “ven en Preixana un buen escaparate a las puertas de Navidad, en el que los visitantes pueden adquirir regalos con valor añadido”.

De Prop contará con unos 25 expositores que se completarán con diferentes actividades, como un showcooking a cargo de Cal Treixiner. Habrá vermuts musicales amenizados por Pixie Dixie e Inuits y conciertos de corales de proximidad y de Miquel del Roig. Además, se ha programado un taller de grafiti a cargo de Tope. No faltarán presentaciones de nuevos productos como el turrón de piedra seca de Leader de Ponent y la máquina expendedora a granel KiloZero. Para los más pequeños se han programado los espectáculos de Lali BeGood y de La Berta de Poblet, así como la búsqueda del Tió de Nadal en colaboración con la AFA de la escuela Montalbà. También abrirá la bodega de Antoni Giribet y se ofrecerán desayunos, comidas y cenas.