Inversión de 42 millones de euros en grandes infraestructuras viarias

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Gobierno de Andorra ha anunciado que destinará 42 millones de euros en los presupuestos de 2026 a infraestructuras. Esta cifra representa la mitad del dinero previsto para inversiones reales durante el próximo año en el Principat, un total de 81,1 millones de euros. Además, supone un incremento de 12,5 millones respecto a los 68,6 millones presupuestados este año.

El proyecto que recibirá mayor financiación será la desviación en la parroquia de Sant Julià de Lòria, con una partida presupuestaria de 13,5 millones. Las obras del túnel de Rocafort, que se excavará en esta parroquia, están presupuestadas en 24 milones y está previsto tenerlo listo para el primer semestre del 2027. Aparte del túnel, que tendrá una longitud de 233 metros y un total de tres carriles (dos en sentido sur y uno en sentido norte), se construirán viales de acceso que conectarán el Túnel de la Tàpia con el enlace de la carretera General 1. Esta es la principal vía de entrada del sur del país y que conecta con Catalunya. La actuación permitirá mejorar la seguridad y la movilidad, desplazando fuera del centro de la parroquia unos 18.000 vehículos. Asimismo, permitirá reducir en un 41% los niveles de CO2 actuales.

Vivienda

La vivienda también se lleva una parte importante del presupuesto. El 2026 se destinarán 16 millones de euros para continuar ampliando el parque público e impulsar nuevos programas. Entre ellos destacan proyectos en Andorra la Vella, Ordino, Escaldes-Engordany y pisos para la gente mayor en Sant Julià de Lòria.