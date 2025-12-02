Un pueblo con energía de emergencia

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Prullans trabaja en un proyecto pionero para disponer de energía eléctrica ante futuros apagones, como el que afectó a toda España el pasado 25 de abril. Se trata de una instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo, que almacenará los excedentes con la ayuda de baterías y contará con un sistema de ‘backup’ que permitirá seguir utilizándola ante fallos en la red eléctrica. La práctica totalidad de los paneles solares que hay ahora en edificios públicos se desconectan ante incidencias como fuertes caídas de tensión.

La instalación de paneles solares para generar energía y calentar equipamientos públicos es ya habitual en la mayoría de administraciones públicas, pero la que impulsa este municipio de la Cerdanya leridana se diferencia del resto porque permite la posibilidad de autoabastecerse de energía ante una nueva situación de emergencia. Tras el gran apagón de la pasada primavera, muchos ayuntamientos comprobaron que sus instalaciones no estaban habilitadas para funcionar de forma independiente, al margen de la red eléctrica.

El alcalde de Prullans, Albert Maurell, explicó que la apuesta por un suministro eléctrico de emergencia “es totalmente necesaria después de lo vivido” hace pocos meses. Las placas solares estarán instaladas, indicó, en el tejado de uno de los dos locales sociales del pueblo. En concreto, en el de Sant Esteve, el de mayor capacidad, que dispone del servicio de bar y que cuenta con un tejado muy soleado. La instalación estará preparada para que, en una situación de emergencia, pueda continuar habiendo electricidad en el edificio. “Los vecinos podrán ir allí a cargar el teléfono móvil o para lo que necesiten”, añadió el primer edil.

El pliego de cláusulas técnicas del concurso para adjudicar las obras incluirá un apartado de mejoras. Las empresas que opten al contrato tendrán la posibilidad de mejorar el proyecto instalando el mecanismo necesario para que la instalación solar funcione en situaciones de apagón. El pleno del pasado 25 de septiembre aprobó, de manera inicial, el proyecto, que cuenta con un presupuesto de ejecución de 113.412 euros (con impuestos). Maurell explicó que la obra está financiada en su totalidad con una subvención de la Diputación, a través del Plan de Cooperación de Inversiones de este ente provincial.

La previsión, según el primer edil, es ejecutar las obras a principios del próximo año. Será una instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes de 44,72 kW de potencia, dotada con almacenaje con baterías de 25 kWh en el local social Sant Esteve.

Esta instalación deberá suministrar energía eléctrica de origen renovable a todos los equipamientos municipales: a los dos locales sociales, al ayuntamiento, a la escuela del pueblo y al consultorio médico.