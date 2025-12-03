El Govern asigna al Urgell 688 MW de energía solar y 732,2 de eólica en el plan de implantación de renovables

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La comarca del Urgell tendrá que contribuir a los objetivos del país en el marco de Plan Territorial para la Implantación de las Energías Renovables de Catalunya (PLATER) con 688 MW de energía solar fotovoltaica y 732,2 MW de eólica en el horizonte del año 2050. Así lo comunicó el martes la directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), Anna Camp, a los representantes de los 20 municipios de la comarca. En total, la ocupación de suelo no artificializado para el aprovechamiento fotovoltaico en la comarca ascenderá a 780 hectáreas, un 1,3% del total de su superficie. En el ámbito eólico, la potencia ya instalada, la autorizada o en tramitación que finalmente se acabe ejecutando, que en la actualidad asciende a 124,8 MW, ya contará para este objetivo.

La sesión también sirvió para que los representantes municipales conozcan la metodología con la que se ha elaborado el PLATER y las herramientas que el Govern pone a su disposición a fin de que los municipios puedan ajustar la propuesta inicial a su realidad y sus preferencias.

En el ámbito fotovoltaico, el Urgell acogerá 153,5 MW en edificios, 54,5 MW en espacios artificializados (como pedreras o vertederos en desuso, por ejemplo), y 480 MW en espacios no artificializados. La potencia ya instalada, la autorizada o en tramitación que finalmente se acabe ejecutando, que en la actualidad asciende a 233,5 MW, ya contará para este objetivo.

El PLATER recoge, en su versión preliminar, la capacidad de generación de todo el país con el objetivo que cada territorio aporte energía renovable en función de su potencial. Por una parte, calcula la capacidad de los edificios y de los espacios artificializados como zonas de aceleración para la implantación de energía fotovoltaica, y también la disponibilidad para la instalación de energía eólica. Por la otra, a partir de una metodología única, homogénea y válida para el conjunto del país, el PLATER ha identificado sobre el mapa de Catalunya aquellas zonas no urbanizables prioritarias para la acogida de parques eólicos, por un lado, y de plantas fotovoltaicas, por el otro.

Durante la presentación, además de los resultados preliminares del PLATER, también se explicó a los cargos electos la metodología utilizada y se invitó a todos los municipios a participar en la definición final del documento. Anteriormente, el PLATER ya se había sometido a un periodo de consultas previas en las que se recibieron 358 aportaciones. Una vez se inicie el periodo de información pública, los municipios del Urgell podrán presentar sus propuestas, que tendrá una duración extraordinaria de tres meses para facilitar la participación del mundo local. Posteriormente, una vez aprobado definitivamente el PLATER, los municipios podrán adaptar su ordenamiento urbanístico como instrumento para ejercer su capacidad de decisión a la hora de ordenar la instalación de energías renovables en su territorio, siempre con línea con los criterios definidos en el PLATER.

Por toda esta labor, la directora del ICAEN también expuso en el encuentro las diferentes herramientas y canales que los representantes municipales tendrán disponibles con el fin de hacer sus aportaciones, modificaciones o consultas. Así, por ejemplo, una vez el PLATER inicie el periodo de información pública, se les facilitará un visor web cartográfica para conocer los resultados preliminares del PLATER sobre su municipio y poder hacer las propuestas pertinentes.