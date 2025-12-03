Inversión de 160.000 euros para estabilizar laderas en Vernet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación destinará 160.000 euros a las obras de estabilización de las zonas inestables del núcleo de Vernet, en Artesa de Segre. Se trata de una actuación de urgencia que consistirá en estabilizar una ladera con mallas tensadas para evitar el desprendimiento de rocas. El presidente de la corporación provincial, Joan Talarn, visitó ayer la localidad y apuntó que “se seguirá trabajando en pequeños pueblos para que puedan afrontar situaciones de este tipo”.