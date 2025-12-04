Dos condenados a 6 años de prisión por violar a una conocida en La Seu

El Tribunal Supremo ha condenado a seis años de prisión a dos acusados de violar a una joven tras salir de fiesta en La Seu d'Urgell. De esta forma rechaza los recursos presentados por los condenados y confirma la pena impuesta en primera instancia por la Audiencia de Lleida, como ya había hecho anteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El juicio se celebró en julio de 2024. El tribunal concluye que los dos procesados “se aprovecharon del estado de la víctima, como consecuencia de la previa ingesta de bebidas alcohólicas y del consumo de cocaína, lo que afectaba gravemente a sus facultades para oponerse al acto sexual, llegando a perder la consciencia en algunos momentos”. Así, considera probado que el 10 de abril de 2022, tras salir de fiesta por La Seu, la joven fue agredida sexualmente en un domicilio.

El Supremo señala que hay prueba de cargo suficiente contra los procesados que demuestra también el estado de semiinconsciencia en el que se encontraba la víctima, así como la falta de consentimiento. De hecho, la joven se dio cuenta de lo que había pasado cuando otras personas que estaban en el domicilio le dijeron que tenía sangre en el vestido. En ese momento, alertó a varias amigas, a las que envió notas de voz, y acudió al hospital, que dio la alerta a los Mossos. La sentencia también recoge que los procesados intentaron “destruir pruebas” cuando la Policía se presentó en su domicilio y los vieron salir con una bolsa de basura en la que había ropa manchada de sangre, donde encontraron ADN de la víctima. También apunta a que uno de los acusados llegó a reconocer en el juicio haber mantenido relaciones sexuales con la víctima, aunque dijo que habían sido consentidas, lo que no cree el Supremo. El tribunal también descarta aplicar atenuantes solicitadas por los condenados, por lo que la sentencia ya es firme. Además de la pena de prisión por un delito de abuso sexual con penetración, son condenados a otros cinco años de libertad vigilada, la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 100 metros de la víctima y al pago de una indemnización de 25.000 euros por los daños morales causados.