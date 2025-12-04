El municipio quiere restaurar el molino tras su colapso

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

L’Espluga Calba, que el próximo lunes celebrará la XI edición de la Fira Oleotèxtil, está buscando la colaboración de la administración para poder reconstruir la cooperativa y levantar un molino nuevo, ya que la población no renuncia a disponer de esta instalación. Un derrumbe el pasado 20 de noviembre inutilizó las instalaciones y frenó la producción de aceite, que se lleva a cabo en la cooperativa de Arbeca, que prestó su infraestructura para salvar la campaña en este municipio. Lluís Amat, concejal del ayuntamiento, indicó que “se hará todo lo posible por reconstruir la almazara, ya que hay que tener en cuenta que en ella se elabora el mejor aceite del mundo y así lo corrobora el galardón al mejor aceite afrutado maduro que consiguió el año pasado”. No obstante, otra posible solución es la fusión con otras cooperativas, aunque se prima contar con una nueva instalación.

Pese a los contratiempos, el presidente de la cooperativa, Francesc Rebordosa, indicó que se prevé una producción de 700.000 kilos de olivas que se traducirá en unos 100.000 litros de aceite. La garrafa de 5 litros se venderá a 43 euros durante la Fira. Como novedad, este año ofrecerá una degustación de cava Castell d’Or elaborado con uva cultivada en la población. El presidente de la Cooperativa John Fil, Albert Balsells, indicó que esperan vender lo mismo o más que el pasado año, más de 400 unidades, que son las que se adquirieron en 2024 de la marca STJOR a precios especiales. El presentador de Rac1, también de TV3, Òscar Dalmau es el responsable de los diseños de muchos de los jerseys y camisetas que llevan actores de la cadena en algunas series como Com si fos ahir, el presentador de Joc de Cartes, Marc Ribas, o grupos musicales como Oques Grasses. La cooperativa textil, creada en 1969, es la más antigua de Catalunya en funcionamiento. Como novedad, en esta edición se ponen a la venta jerseys para mujer (hasta ahora solo se vendía moda masculina), en tejidos y colores más diversos.

La Fira Oleotèxtil se celebrará durante la mañana del lunes 8, fiesta de la Inmaculada, y comenzará con un almuerzo popular. También se ofrecerá un monólogo humorístico y la cooperativa textil abrirá al público para la venta de género. La organización espera más de 2.000 visitantes.