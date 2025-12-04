El Pirineo encara el puente con hasta un 85% de reservas en los hoteles

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El sector turístico de Lleida tiene todo a punto para recibir la primera gran ola de turistas de invierno durante el puente de la Purísima, entre mañana y el domingo, con el sábado 6 y el lunes 8 como festivos clave. Esta breve escapada, pese a su corta duración, genera gran expectación en el turismo de casas rurales, que prevé una ocupación de prácticamente el 90% en todo el Pirineo y Prepirineo, superando ligeramente las cifras del año anterior. Mario Mata, presidente de la Federación de Casas Rurales de Lleida, destaca el crecimiento sostenido de la demanda en los últimos años, impulsado por el atractivo de las casas rurales como alternativa al turismo urbano. Aunque las estaciones de esquí no operan al máximo, ya se registran reservas para Navidad, lo que refleja confianza en la temporada invernal.

También los bungalows prevén ocupaciones del 90% en el Pirineo, mientras que en las comarcas del llano se estiman entre un 60 y un 80%. “Las opciones de camping son ya residuales por la llegada del frío”, apuntó Cel Feliu, presidenta de Campings de Lleida

Por su parte, Josep Castellarnau, presidente de la Federación de Hostelería, reporta reservas entre el 80% y 85% en la Val d’Aran y el Sobirà, y cerca del 70% en la Alta Ribagorça, niveles equiparables al año pasado pero revitalizados por el buen arranque de la campaña de esquí. “Hay nieve fresca y buenos espesores, lo que da un inicio de campaña invernal óptimo”, enfatiza. En paralelo, Carlos Sigüenza, presidente del Grèmi d’Ostaleria de la Val d’Aran, precisa que los alojamientos a pie de pista rozan el 85%, aunque el puente corto concentra esquiadores cerca de las estaciones, dejando zonas como Vielha, Les y Bossòst entre el 50% y 70%. “Baqueira está espectacular y otras estaciones tienen nieve, dispersando la demanda. Asimismo, Aran se ha consolidado ya como destino invernal garantizado”.

Por otra parte, fuentes del sector apuntan a posibles incrementos en los precios de alojamientos en zonas de esquí debido a previsiones al alza de la demanda, una tendencia alineada con el 6% de subida en tarifas rurales reportado por el INE a nivel estatal.

Todas las estaciones de alpino del Pirineo leridano estarán abiertas mañana. Las estaciones de FGC —Port Ainé, Espot y Boí Taüll— inician hoy la campaña gracias a nevadas recientes, bajas temperaturas y cañones eficientes, acumulando hasta 50 cm de nieve de calidad. Espot abre 10 pistas, todo su desnivel, todos los remontes, Parc Lúdic, raquetas y esquí de montaña. Port Ainé activa igualmente todo su desnivel, la mayoría de remontes y la pista infantil Gall Fer. Boí Taüll arranca con 34% operativo, hasta 40 cm de espesor, siete remontes, SnowPark, pista de trineos, zona lúdica y su nueva tirolina invernal (fines de semana y festivos).

Port del Comte completará la oferta abriendo mañana su zona de debutantes. Finalmente, Baqueira prevé abrir más de 100 kilómetros esquiables para el puente, con espesores de entre 30 y 70 centímetros.