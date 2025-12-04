Luz verde al presupuesto de 7 millones para 2026 con PP y ERC en contra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alpicat ha dado luz verde al presupuesto de 2026 que asciende a 7 millones de euros. Lo ha hecho con los votos a favor de Junts-Impulsem y del PSC y en contra del PP y de ERC. Supone un incremento del 4,64% respecto al de este año, aunque no se ha modificado ninguno de los impuestos y tasas que se aplican. El incremento se ha producido por las transferencias y ayudas previstas del Estado, la Generalitat y la Diputación. En cuanto a las inversiones, se prevé hacer frente a proyectos como la adquisición del mobiliario para la Biblioteca, la mejora integral del Parc del Graó, la mejora de la climatización y la sustitución del alumbrado por led en el pabellón Antonio Roure, así como la instalación de un ascensor en el pabellón polivalente. Todas estas inversiones ascienden a 1.293.200 € y están financiadas con ayudas que suman 680.000 euros, mientras que el resto se financiarán con recursos propios. También cabe destacar que actualmente el endeudamiento se encuentra en el 50,06% de los recursos ordinarios.

El alcalde, Joan Gilart, lamentó la falta de compromiso por parte de algunos grupos de la oposición, diciendo que “es una lástima no contar con su apoyo, ya que el objetivo es mejorar equipamientos.