Susto en Tàrrega al desprenderse parte de la fachada de una casa

Un desprendimiento parcial de la fachada de un inmueble situado en el número 34 de la calle Urgell de Tàrrega ha obligado esta mañana a cortar totalmente el vial por motivos de seguridad. No se han registrado heridos.

El aviso se ha recibido a las 10.10 horas después de que se detectaran desprendimientos en la fachada del edificio, hecho que ha activado un amplio dispositivo de emergencias. Para prevenir riesgos, se ha cortado la circulación en la calle Urgell y se ha establecido un perímetro de seguridad en torno al inmueble afectado.

En el operativo trabajan efectivos de la Policía Local, los Mossos d'Esquadra, los Bomberos de la Generalitat y una ambulancia del SEM, que se ha desplazado preventivamente. La secretaria municipal también se ha personado en el lugar para evaluar in situ el riesgo de nuevos desprendimientos y coordinar los trámites administrativos que se puedan derivar.

El concejal de Urbanismo, José Luis Marín, ha explicado que se ha avisado a los vecinos del inmueble afectado y que el corte de calle se mantendrá mientras duren las tareas de seguridad. Según Marín, el edificio afectado se prevé derribar por seguridad y no se descarta que también se tengan que derribar uno o dos edificios colindantes, decisión que todavía se acaba de determinar por los servicios técnicos.

El Ayuntamiento está contactando con una empresa especializada en derribos con el fin de iniciar los trabajos el más bien posible. Marín ha apuntado que la idea es que se inicie el derribo hoy mismo si la empresa tiene disponibilidad.

El edificio afectado está deshabitado desde hace años, hecho que podría haber contribuido a la situación de la fachada y la necesidad urgente de actuar. Aunque no se ha registrado ningún herido, se ha decidido actuar con máxima precaución para evitar riesgos a la ciudadanía.

Cabe recordar que el pleno del pasado mes de julio aprobó por unanimidad la expropiación de dos fincas en la calle de Urgell en el marco de un plan urbanístico que permitirá esponjar esta zona y habilitar un nuevo espacio público en conexión con la calle de Capellans. Precisamente, una de las fincas es la que hoy ha sufrido desprendimientos, la número 34. La otra es la número 30. El objetivo del consistorio es que pasen a formar parte del sistema vial. El Ayuntamiento ya adquirió previamente las fincas de los números 28 y 36. Con las cuatro parcelas mencionadas, el consistorio puede sacar adelante el proyecto, que quiere dignificar el entorno de la plaza Major y el casco antiguo, en una zona degradada por inmuebles deshabitados y en estado de abandono.