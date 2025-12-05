Detenido un clan familiar por traficar con cocaína y otras drogas en Bell-lloc

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La redada antidroga que hicieron los Mossos d'Esquadra el miércoles en Bell-lloc, como avanzó SEGRE ayer, se saldó con el arresto de cuatro miembros de una misma familia. Los arrestados son dos hombres de 51 y 20 años y dos mujeres de 47 y 20, y durante el operativo se intervinieron 41,60 gramos de cocaína, 30,90 gramos de hachís, 11,70 gramos de marihuana, 2.180 euros en moneda fraccionada, una pistola detonadora (de fogueo), dos básculas de precisión y útiles para preparar la droga en dosis para el autoconsumo. Les imputan los delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Dos de ellos tienen antecedentes.

Los Mossos aseguran que con estas detenciones “se ha desmantelado un importante punto de venta de droga del Pla d’Urgell” y que constan que los investigados hacían supuestas ventas de sustancias en su domicilio, alcanzando una media de unas 10 transacciones diarias a consumidores habituales de la comarca. Las pesquisas se iniciaron a finales de octubre tras tener conocimiento de que un clan familiar podría dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes en Bell-lloc. Todo apuntaba a que los miembros de una familia, con roles perfectamente estipulados, podrían distribuir cocaína, hachís y marihuana desde su domicilio. La Unidad de Investigación de la comisaría de Mollerussa hizo varios dispositivos de seguimiento en el domicilio del clan familiar. Dos de los investigados tenían antecedentes por salud pública y otros delitos, lo que complicó la investigación porque tomaban medidas de seguridad y dificultaban la actividad policial. Finalmente, el miércoles se hizo la redada en la casa, situada en la plaza de la Font.