Espot, Port Ainé y Boí Taüll estrenan la temporada

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Las estaciones de Espot, Port Ainé y Boí Taüll dieron ayer comienzo a su temporada de esquí. Port Ainé abrió con 9 pistas y la mayoría de remontes operativos; Espot, también con 10 pistas y todo el desnivel esquiable, así como el Parque Lúdico e itinerarios de raquetas. Boí Taüll lo hizo con el 34% de la estación operativa y espesores de hasta 40 centímetros de nieve polvo. Tendrá abiertos hasta 7 remontadores. Hoy abrirá Port del Comte, mientras que Tavascan prevé abrir mañana los circuitos de nórdico.

Por otra parte, según avanzó ayer el Diari d’Andorra, hoteles del Principat denuncian que cada vez es más habitual perder trabajadores por la competencia entre establecimientos. Lamentan que, después de gestionar los trámites para contratar personal foráneo, estos van a otras empresas una vez consiguen la tarjeta verde de residente buscando mejores condiciones.