Una veintena de viajeros de Renfe se quedan tirados 2 horas en Vinaixa

Más de una veintena de viajeros que debían tomar ayer el tren de las 8.08 en Lleida en dirección a Barcelona se quedaron tirados uans dos horas en el andén de la estación cerrada de Vinaixa. El convoy no pudo salir por la mañana de la capital del Segrià como consecuencia de un robo de cable eléctrico, y Renfe fletó un autocar para llevar a los pasajeros hasta Vinaixa. Salieron pasadas las 8.30 y llegaron sobre las 9.30, pero una vez allí no había otro tren para hacer trasbordo ni tampoco nadie que les ofreciera explicación alguna. Esto provocó quejas entre los afectados, que lamentaron tanto el retraso como por la falta de información.

Al llegar a la estación cerrada, algunos de los viajeros llamaron a los servicios de atención al usuario de Renfe en busca de información. Desde allí, personal de la compañía ferroviaria les dijo que el siguiente tren pasaría por Vinaixa hacia las 13.30, según explicaron algunos de los afectados. Sin embargo, no tuvieron que esperar tanto: un convoy llegó finalmente unas tres horas después de su llegada, hacia las 11.30 horas, y prosiguieron su viaje en dirección a Barcelona. Para entonces, algunos habían llamado a familiares y allegados para que los recogieran en coches particulares.

Por su parte, fuentes de Renfe cifraron en una hora y media la espera de los viajeros en Vinaixa y la atribuyeron a un error operativo y pidieron disculpas a los afectados.

En cuanto al robo de cable eléctrico, tuvo lugar en la línea ferroviaria entre los municipios de Juneda y Puigverd de Lleida, e impidió circular por este tramo a los primeros trenes de la mañana de las líneas R13 y R14: dos en dirección a Barcelona y uno hacia Lleida. El hurto se detectó hacia las 3.40 de la madrugada y personal de Adif trabajó a lo largo de la noche y a primeras horas de la mañana para recuperar el suministro eléctrico en la catenaria. Una vez reparados los daños, la circulación quedó finalmente restablecida hacia las 8.15 horas.

Una vez restablecido el tráfico ferroviario, el perfil de Rodalies en redes sociales avisaba de otro tren a mediodía que sería sustituido por un autocar. Sin embargo, el convoy circuló con normalidad.