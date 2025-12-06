Actuación en el Parc Natural para salvar una planta acuática única

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La restauración de 8,8 hectáreas del Pla de Salito, en la Guingueta, debe servir para recuperar el Hippuris vulgaris, una planta acuática cuya única población conocida en Catalunya se encuentra en el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Se han construido ocho pequeñas balsas de alimentación superficial y balsas de abastecimiento freático para recuperar la fauna de esta zona. El secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatal, visitó ayer la zona.