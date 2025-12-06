Una avería deja sin luz a la mitad del pueblo de Àger durante diez horas

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La localidad de Àger (Noguera) se ha quedado sin luz durante más de diez horas por una avería derivada del sobrecalentamiento de la red eléctrica. Desde el consistorio reclaman actuaciones, teniendo en cuenta, afirman, que no es la primera vez que les pasa y que los cortes coinciden en momentos del año donde el consumo es más elevado. De hecho, según explica la alcaldesa del municipio, Mireia Burgués, sufrieron varias interrupciones en el servicio durante la Semana Santa. En el caso del incidente de este viernes, que ha afectado a la mitad del pueblo, se inició hacia las ocho de la noche y no se ha empezado a resolver hasta las seis de la madrugada de este sábado. El suministro ha quedado totalmente restablecido hacia las ocho de la mañana.