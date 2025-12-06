El Canal d’Urgell ya prevé más ayudas del Govern para modernizar

El presidente de la Comunidad General de regantes del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, indicó que el próximo miércoles está prevista una reunión con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, para concretar la ampliación de las ayudas a la modernización del riego histórico. Ros dijo que se espera incrementar el ámbito de beneficiarios y sumar, a los agricultores profesionales, hasta ahora los únicos favorecidos, los no profesionales y las personas jubiladas o que tiene arrendadas sus fincas, que representan el 75% de la superficie.

Esta nueva situación es posible, según Ros, gracias a la moción aprobada este jueves por el Parlament a instancias de ERC con enmiendas de PSC y Junts para salvar la reconversión del riego aportando más fondos públicos. Añadió que, dependiendo de cómo se desarrolle la reunión del miércoles, no se descarta aplazar a primeros del próximo año la asamblea general de regantes prevista para el próximo domingo 21, previsiblemente a finales de febrero. Ros indicó que, dentro de las mejoras, se contempla que llevar el agua hasta el pie de finca sea gratuito y tanto los payeses profesionales como los que no lo sean tengan que pagar solo el amueblamiento interior de las fincas.

Destacó el respaldo unánime de los grupos parlamentarios a la modernización y remarcó que el rechazo al proyecto en tres de las cuatro colectividades que lo han votado “ha hecho tomar consciencia a los políticos de que hay que reconsiderar las ayudas y aumentarlas”. Ros explicó que también se pondrá sobre la mesa el tema de la concentración parcelaria tanto pública, a cargo de la Generalitat, como privada, para lo que se tendrían que poner de acuerdo dos o más propietarios. La primera favorecería la implantación de la modernización en fincas grandes y la segunda en parcelas más pequeñas.

Por su parte, fuentes de la conselleria de Agricultura indicaron que “se está trabajando para conseguir la mejor fórmula” de financiación para ejecutar las obras, insistió en su respaldo a la modernización de las 70.000 hectáreas del Canal d’Urgell, aunque puntualizó que el departamento trabaja con la mayor prudencia al respecto.