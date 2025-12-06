Gósol vota mañana si deja Lleida para integrarse en la provincia de Barcelona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El municipio de Gósol, en el Berguedà, celebra mañana una consulta ciudadana para decidir si deja de pertenecer a la demarcación de Lleida y se integra en la de Barcelona. El alcalde, Rafel López, defiende que el cambio sería “clave para garantizar el futuro del pueblo”, aunque asegura que el consistorio “respetará plenamente” el resultado de las urnas.

Con poco más de 200 habitantes, Gósol es el único municipio del Berguedà adscrito administrativamente a Lleida, una situación que, según López, genera “agravios constantes y dificultades de gestión”. El pueblo queda a menudo fuera de programas financiados por la diputación de Barcelona, incluso en temas como la prevención de incendios. “El fuego no entiende de divisiones provinciales”, subraya. Entre los vecinos, las opiniones están divididas. Algunos, como Maria Àngels Molins, creen que la integración con Barcelona facilitaría servicios. Otros, como Josep Tomàs, defienden la pertenencia a Lleida “por nostalgia y sentimiento”. También pesan los argumentos prácticos: Berga está a menos distancia que La Seu d’Urgell, y la vida diaria del municipio se orienta hacia el Berguedà. Si el ‘sí’ gana, el cambio podría tardar más de un año en hacerse efectivo.