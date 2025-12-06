Renuevan la ‘llar d’infants’ para ganar más alumnos

Preixens ha finalizado recientemente las obras de renovación de la llar d’Infants de la escuela para potenciar el bienestar de los niños y niñas y reforzar el contacto directo con la naturaleza. Esta actuación ha contado con un presupuesto de 30.500 euros y ha sido posible gracias a la financiación del departamento de Educación. Las mejoras se han centrado tanto en los espacios interiores como en el área exterior del centro, especialmente en los patios. En el aula de la llar se han renovado los armarios y se han instalado nuevos estores, lo que permite mejorar la comodidad de los niños y del equipo docente, además de favorecer un ambiente más funcional, acogedor y adaptado a las necesidades de los pequeños. Desde el consistorio y la dirección del centro se subraya que esta renovación quiere hacer más atractiva la oferta educativa y aumentar la inscripción de nuevos alumnos el próximo curso.

Uno de los cambios más destacados está en el patio exterior, que ha sido completamente renovado con madera y otros materiales con texturas naturales. Está diseñado para fomentar el juego libre, la creatividad, la exploración y la interacción con el entorno. El patio se ha convertido en un espacio de convivencia con la naturaleza, con zonas verdes y rincones pensados para experimentar, observar y descubrir el medio natural.