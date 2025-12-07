El 'sí' al cambio de provincia de Gósol hacia Barcelona se impone con un 88%, con una participación de poco más de 50%
Un total de cien vecinos han participado en la consulta popular, que ha recibido 12 votos negativos
Un total de 88 vecinos de Gósol (Berguedà) han dado apoyo al consistorio para que solicite un cambio de demarcación y el pueblo quede integrado en la de Barcelona. En la consulta popular, celebrada este domingo entre las 10 y las 14 horas, han participado hasta cien vecinos, poco más de la mitad de los que estaban convocados en las urnas. Mientras tanto, doce han optado pel 'no' y no se ha registrado ningún voto en la opción 'no sabe / no contesta'. El alcalde del municipio, Rafael López, ha dicho que los resultados permiten "vehicular" una demanda que había en la localidad desde hacía años y que ahora se pondrán a "trabajar para intentar que la voluntad del pueblo se haga realidad" poniéndose en contacto con las administraciones superiores.
De hecho, el próximo paso es pedir un informe favoralble al cambio en las diputaciones, el Consejo Comarcal del Berguedà y la Generalitat. Además, desde el ayuntamiento también se elaborará otro exponiendo la situación y reflejando los resultados de la consulta.