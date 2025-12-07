La crisis de la vivienda, una amenaza para la temporada

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La falta de vivienda asequible en las comarcas pirenaicas se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de la montaña. Con los alquileres disparados y una oferta cada vez más orientada al turismo, cientos de trabajadores de las estaciones de esquí, la hostelería y el pequeño comercio afrontan la temporada con serios problemas a la hora de encontrar vivienda.

Algunos logran alojamiento en pisos gestionados por las propias empresas; otros, directamente, viven en furgonetas o caravanas aparcadas en zonas improvisadas. El auge del turismo de montaña, el crecimiento del alquiler vacacional y la compra de viviendas como segundas residencias han tensionado el mercado hasta límites impensables hace una década. En municipios como Naut Aran, los precios han alcanzado máximos históricos, y los contratos de temporada ya no bastan para cubrir los gastos de una vivienda en los núcleos próximos a las estaciones. El resultado es un panorama que amenaza la propia actividad económica de la zona.

“Encontrar personal es cada vez más complicado”, admiten empresarios del sector, que aseguran que la falta de alojamiento se ha convertido en el principal obstáculo antes de cada temporada. Sin personal suficiente, se reducen horarios, servicios y capacidad de atención al público. Las soluciones que surgen son, en muchos casos, de urgencia. Algunas empresas alquilan viviendas directamente para sus empleados; otros trabajadores se ven obligados a desplazarse desde valles más asequibles, lo que encarece su día a día y alarga las jornadas. Los que optan por dormir en furgonetas o caravanas denuncian condiciones precarias, falta de servicios y conflictos con la vecindad y las ordenanzas locales.

Las administraciones han tratado de aliviar la situación impulsando nuevos proyectos urbanísticos, pero su tramitación suele demorarse varios años. En Naut Aran, el consistorio estudia habilitar un área de servicios para autocaravanas —la única en Aran actualmente está en Vielha— y empresarios del gremio de hostelería plantean impulsar una promoción de viviendas temporales destinadas exclusivamente a empleados de temporada, un modelo que también podría dar servicio a médicos, policías o profesores. En paralelo, los cambios normativos sobre el alquiler turístico —como la posibilidad de que las comunidades de vecinos limiten este uso o la creación de registros centralizados— buscan liberar parte del mercado residencial. Sin embargo, este efecto apenas se nota por ahora sobre el terreno.