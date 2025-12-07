Movilización en Tàrrega para exigir la reforma de la Ley del Menor

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega se prepara para una movilización ciudadana en memoria de Juan Guerrero, el joven de 18 años que murió apuñalado el pasado 21 de agosto en la calle Sant Pelegrí de la ciudad, presuntamente a manos de un adolescente de 17 años. La convocatoria, impulsada por la familia y amigos del joven bajo el lema ‘Justicia para Juan #TàrregaDiceBasta’, pretende visibilizar el dolor de las víctimas y exigir una reforma profunda de la Ley del Menor.

La manifestación tiene como fecha provisional el 21 de febrero, a las 18.00 horas, con salida en la calle Sant Pelegrí y pasando por la plaza del Carme y la calle del Carme hasta finalizar en la plaza Major, enfrente del ayuntamiento, aunque la organización insiste en que el día está sujeto a confirmación y se comunicará cualquier cambio por redes sociales. El movimiento se articula a través de etiquetas como #TàrregaDiceBasta, #JusticiaParaJuan y #ReformaLeydelMenor.

Los impulsores explican que “nos duele la impunidad con la que amenaza la Ley del Menor y la sentimos como una agresión a toda nuestra sociedad”, y añaden que “nos manifestamos por todas las víctimas de la violencia con arma blanca que azota nuestras calles”. También defienden que “no se trata de un caso aislado, sino que es una emergencia social, no podemos permitir que esta ley siga abofeteando la memoria de las víctimas”.

En paralelo a la movilización, la familia ha impulsado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para reclamar la reforma de la Ley del Menor en casos de delitos graves. La petición ha superado ya las 59.000 adhesiones, con el objetivo marcado de alcanzar unas 500.000 para llegar al Congreso.