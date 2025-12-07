Presentan la edición ilustrada de ‘Pedra de Tartera’ en la biblioteca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tremp acogió ayer la presentación del cómic de Pedra de Tartera en la Biblioteca Pública Maria Barbal, en un acto que se enmarca dentro de la celebración de los 40 años de la publicación de la novela original de la autora pallaresa Maria Barbal (Tremp, 1949). El libro gráfico, editado por Columna, incluye ilustraciones de Áurea López y guión de I. L. Escudero. La edición gráfica pone en valor el universo de la novela con una mirada visual que complementa el relato literario.