Rescatan a una escaladora después de una caída en Aigüestortes

Una escaladora resultó herida al tener una caída ayer al mediodía a Aigüestortes. El accidente de montaña se produjo a la parte superior de la cascada Islandis de la presa de Cavallers, en la Vall de Boí.

En el rescate, del cual se recibió el aviso a las 12.42 horas, participaron un helicóptero con un equipo del GRAE y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La mujer presentaba una fractura en una pierna. Fue rescatada y con una maniobra de gruaje pudieron sacarla de la zona. Posteriormente fue evacuada a un centro hospitalario.