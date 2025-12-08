La valiente voz de Xavier Maneja en su deseado debut como escritor

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una vida molt fàcil, veritat o mentida? es el título del libro que acaba de publicar Xavier Maneja, usuario de la Associació Alba de Tàrrega, fruto del proyecto Connexions Artístiques, que propone que personas con discapacidad puedan explorar distintos lenguajes creativos, como la escritura, las artes plásticas o el audiovisual, acompañadas por profesionales, con el objetivo de dar voz a relatos que a menudo quedan invisibilizados.

En el marco de Connexions Artístiques, Maneja, que acaba de debutar como escritor, trabajó durante diez sesiones con el escritor Eduard Ribera, que le ayudó a ordenar las ideas, estructurar los capítulos y encontrar un tono literario propio sin perder la espontaneidad de su testimonio. El resultado es un relato en primera persona, que se acaba de publicar y que se presentó a finales de noviembre, en el que el autor repasa episodios significativos de su trayectoria, desde la infancia hasta el diagnóstico de un trastorno mental en 2011, un punto de inflexión en su vida, y hasta la actualidad. El libro combina recuerdos y reflexiones. El objetivo principal de la obra es dirigirse a aquellos que comparten el día a día con una discapacidad física o intelectual, así como a sus familias, para transmitirles un mensaje de perseverancia: “no abandonar el barco, aunque la travesía sea dura”, destaca Maneja.

Durante el proceso creativo, Ribera puso el énfasis en ofrecer técnicas y metodología para estructurar el texto, separar el grano de la paja y pulir aquellos fragmentos que necesitaban más claridad, respetando siempre la voz original de su autor. El mentor explica que, desde el primer día, el autor tenía claro que quería escribir sobre su vida y convertirlo en un reto personal, calificando la experiencia de “agradable y satisfactoria”.

Por su parte, Maneja reconoce que “al principio pensaba que escribir sería tan sencillo como sentarme delante del ordenador y dejar fluir las palabras, pero he descubierto que las cosas se pueden hacer o hacer bien y que el trabajo riguroso mejora el resultado final”. Admite que “hubo días en los que me planteé abandonar, convencido de que no sería capaz de sacar adelante todo el relato”. Sin embargo, la paciencia, la sabiduría y la buena disposición de Eduard Ribera le animaron a continuar y a reescribir tantas veces como fuera necesario.

Desde hace años, Maneja ha tenido el deseo de plasmar por escrito una reflexión sobre los momentos más significativos de su vida, y ahora vive la publicación del libro como la culminación de un largo proceso de aceptación, aprendizaje y crecimiento personal.

Míriam Arnaz, responsable de Connexions Artístiques, destaca que “el volumen recoge experiencias vitales con una mirada profundamente resiliente y que pone de manifiesto cómo la creación puede convertirse en una herramienta de inclusión y empoderamiento para las personas con discapacidad”.

El testigo personal de Maneja ayuda a combatir estigmas y a generar empatía, al tiempo que hace visible la capacidad creadora y la voz propia de colectivos a menudo menospreciados.