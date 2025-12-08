Récord de ventas en Castelldans y Cervià

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 27 Fira de l'Oli Nou de Castelldans superó ayer todas las expectativas en una jornada marcada por el buen tiempo. Según las primeras estimaciones, se vendieron aproximadamente 13.000 litros de aceite, una cifra que confirma el interés por el producto local, según el ayuntamiento. Más de un millar de visitantes recorrieron las 16 paradas del certamen. Por su parte, la cooperativa de Cervià de Les Garrigues vendió 15.000 litros de aceite, casi un 30% más que el pasado año. Cerca de 400 personas visitaron el molino para ver el proceso de elaboración y 350 participaron en el almuerzo popular.