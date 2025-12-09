Castellciutat renueva vías y priorizará al peatón

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu impulsa la renovación de la calle Joc de la Bola de Castellciutat, una de las vías estructurales del pueblo que comunica el acceso principal con la parte alta. La actuación supone la renovación de todos los suministros y pavimentos de la vía y forma parte del plan de inversiones anunciados por el consistorio para dignificar este núcleo, que cuenta con una población de más de 440 vecinos.

El proyecto de obras, que supondrán una inversión de 181.131 euros (con impuestos), propone “dar más protagonismo” a los peatones, diferenciando claramente, a través del pavimento (de diferente color y material), el paso de los vehículos. La vía soporta todo el tráfico rodado de Castellciutat y todo el pavimento tendrá el mismo nivel para eliminar las barreras arquitectónicas. La superficie afectada por la actuación asciende aproximadamente a 565 m² y corresponde a una parte de la calle del Joc de La Bola, concretamente, el tramo que empieza en la calle Mossèn Cinto Verdaguer y que acaba junto a la iglesia de Sant Feliu. La actuación incluye la adecuación de los sistemas de alcantarillado de las aguas sucias, que se separarán de las aguas pluviales. Asimismo el alumbrado público quedará enterrado y el mobiliario urbano, renovado.

El alcalde, Joan Barrera, explicó que las obras se alargarán 4 meses y que habrá comunicación con los vecinos para “minimizar las molestias”.